Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung von Montag, 03.10.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Gefährliche Körperverletzung durch Messerstiche ++

Leer - Gegen 16:30 Uhr ist es am heutigen Montag zu einer Gefährlichen Körperverletzung in der Reimersstr. gekommen. Nach vorangegangenen Streitigkeiten hat ein 25-jähriger Leeraner ein Messer gezogen und einen 35-jährigen ebenfalls aus Leer stammenden Mann Stichverletzungen zugeführt. Das Opfer wurde nach ärztlicher Behandlung vor Ort einem Krankenhaus in Leer zugeführt. Lebensgefahr besteht nicht. Der Täter konnte zu einem späteren Zeitpunkt angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

