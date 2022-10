Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Montag, 03.10.2022

Leer (ots)

Körperverletzung mit Zeugenaufruf

Leer - Am Sonntagmorgen wurde gegen 05 Uhr ein 41-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn auf der Hauptstraße nahe der dortigen Tankstelle von mehreren augenscheinlich jugendlichen Personen geschlagen und getreten. Zuvor soll es ein Streitgespräch gegeben haben. Das Opfer musste aufgrund seiner Verletzungen dem Krankenhaus zugeführt werden, die Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Zeugen der Tathandlung werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Mehrere Körperverletzungen

Leer - Am Sonntagmorgen musste die Polizei in der Zeit von 05-06 Uhr mehrere Körperverletzungen bei der Diskothek am Windelkampsweg aufnehmen. In einem Falle ist der Beschuldigte noch unbekannt. Dieser hat einem 17-jährigen jungen Mann im Außenbereich der Diskothek eine Kopfnuss verpasst, woraufhin dieser zusammenbrach und dem Krankenhaus zugeführt werden musste. In den anderen bekannten Fällen wurden die Opfer leicht verletzt und die Beschuldigten sind bekannt.

Einbruch in Gartenparzelle

Emden - Ein bisher unbekannter Täter gelangte in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam in eine Gartenparzelle an der Larrelter Straße und entwendete mehrere Werkzeuge, aber auch Lebensmittel. Der Schaden beläuft sich auf ca. 350 Euro.

Mehrere Einbrüche in Kellerabteilen

Emden - Ohne Diebesgut musste ein bisher unbekannter Täter abziehen, der in einem Mehrfamilienhaus der Max-von-Laue-Straße in mehrere Kellerabteile eingebrochen war. Augenscheinlich hat er nicht gefunden, was er gesucht hat.

Sachbeschädigungen an zwei Pkw

Emden - Gegen 17:15 Uhr randalierte ein 18-jähriger junger Mann in der Ulmenstraße bei einem Lebensmittelgeschäft. Hierbei beschädigte er durch Treten und Schlagen zwei dort abgestellte Pkw. Der junge Mann wurde der Wache Emden zur Klärung des Sachverhaltes zugeführt. Dieser war alkoholisiert mit einem Wert von 2,11 Promille. Die Motivation für die Taten ist noch nicht gänzlich geklärt, augenscheinlich war dieser mit sich selbst nicht im reinen.

Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - Ohne Führerschein, dafür aber stark alkoholisiert war ein 21-jähriger Mann aus Emden mit seinem Pkw unterwegs. Bei einer Polizeikontrolle in der Geibelstraße am Sonntagmorgen gegen 05 Uhr ergab ein Test am Alkomaten ein Ergebnis von 1,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde selbstredend unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und Trunkenheit

Ostrhauderfehn - Am Sonntagabend kam gegen 22:15 Uhr eine 61-jährige Frau in Ostrhauderfehn auf der Holterfehner Straße mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und prallte gegen einen Baum. Die Frau blieb unverletzt, die Polizeibeamten musste jedoch bei der Aufnahme des Unfalles feststellen, dass diese Alkohol getrunken hatte. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,43 Promille. Der Pkw, ein Mercedes-Benz, wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen, der Schaden dürfte erheblich sein. Der Grund für das Abkommen von der Fahrbahn war ein Reh, dass die Fahrbahn überquert hatte, so die Unfallverursacherin. Die Ermittlungen zu dem Unfall wurden aufgenommen.

