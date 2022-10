Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer

Emden vom 01.10.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht ++ Wohnungseinbruchdiebstahl ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis (2) ++ Urkundenfälschung ++

Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht-

Emden - Zwischen dem 29.09.2022 -05:00 Uhr und dem 30.09.2022 -14:00 Uhr, kam es im Ringgang Höhe Hausnummer 57 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den parkend abgestellten grünen Honda Civic eines 34-jährigen Emders an der linken Seite. Der beteiligte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 EUR. Zeugen, die Hinweise auf die Geschehnisse machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Emden unter der Telefonnummer 04921/8910 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruchdiebstahl -Zeugen gesucht-

Moormerland - Am 30.09.2022 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 21:00 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür in eine Wohnung in der Altschwoogstraße ein. Es wurden Bargeld und Dokumente entwendet. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1100 EUR. Zeugen, die Hinweise auf die Geschehnisse machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Leer, unter 0491/976900 in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Drogeneinfluss, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Emden - Am 30.09.2022 gegen 15:50 Uhr wurde in der Cirksenastraße der Fahrer eines E-Scooters angehalten. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für den E-Scooter keine Versicherung mehr bestand und der 26-jährige Fahrer aus Rumänien unter Drogeneinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - Am 30.09.2022 um 23:00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger aus Emden die Petkumer Straße mit seinem Pkw, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz. Strafanzeigen wurden gefertigt und die Ermittlungen eingeleitet.

Bunde - Am 01.10.2022 gegen 00:25 Uhr wurde in der Straße Kirchring ein Pkw kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der männliche 43 -jährige Fahrzeugführer aus Weener nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Urkundenfälschung, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Leer - Am 01.10.2022 gegen 02:15 Uhr wurde ein Pkw im Bereich der Anschlussstelle Leer/West an der BAB 28 kontrolliert. Während der Kontrolle wurden Unregelmäßigkeiten an den angebrachten Siegeln des amtlichen Kennzeichens bemerkt. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen ist. Zudem stellten die Polizeibeamten bei der 34 - jährigen Fahrzeugführerin aus Moormerland eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln fest. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910 Autobahnpolizei Leer 0491-929250 Polizeistation Borkum 04922-91860 Polizeistation Bunde 04953-921520 Polizeistation Filsum 04957-928120 Polizeistation Hesel 04950-995570 Polizeistation Jemgum 04958-910420 Polizeistation Moormerland 04954-955450 Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680 Polizeistation Rhauderfehn 04952-923 Polizeistation Uplengen 04956-927450 Polizeistation Weener 04951-914820 Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

