Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.09.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Tresor entwendet++Verkehrsunfallflucht++

Leer - Tresor entwendet

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es bereits in der vergangenen Woche zu einem Einbruch in ein Taxiunternehmen in der Straße An der Seeschleuse. In dem Zeitraum vom 22.09.2022, 22:00 Uhr, bis zum 23.09.2022, 14:00 Uhr, schlugen bisher unbekannte Täter das Fenster zu den Büroräumlichkeiten des Unternehmens ein. Aus diesen wurde ein etwa 40cm x 40cm großer Standtresor entwendet. In dem Tresor befand sich eine vierstellige Summe Bargeld. Die Polizei in Leer bittet Hinweisgeber oder Zeugen um Kontaktaufnahme.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In dem Zeitraum vom 26.09.2022, 16:30 Uhr, bis zum 27.09.2022, 11:30 Uhr, kam es in der Schweckendieckstraße in Höhe Hausnummer 10 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Ford Fiesta. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell