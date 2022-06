Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwendet Mobiltelefon - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots)

Am Freitagnachmittag (17.06.), gegen 15 Uhr, war ein 19-Jähriger in Grevenbroich an der Bahnstraße unterwegs, als er plötzlich von einer ihm unbekannten Frau angerempelt wurde. Nach diesem Zusammenstoß vermisste er sein Mobiltelefon, das sich zuvor in seiner Hosentasche befunden hatte. Er erstattete Anzeige.

Die unbekannte Tatverdächtige soll etwa 175 Zentimeter und circa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte braunes bis schwarzes Haar und war bekleidet mit einem gestreiften T-Shirt und einer Jeanshose. Dazu trug sie eine OP-Maske.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise auf die Identität der Frau geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

