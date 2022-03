Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer in einem Kindergarten in Klein Hehlen

Celle (ots)

Am Donnerstagnachmittag um 17:58 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer unklaren Feuermeldung in einen Kindergarten im Kaninchengarten alarmiert. Zunächst war nicht bekannt, ob Personen in Gefahr sind. Auf der Anfahrt der Einsatzkräfte konkretisierte sich die Lagemeldung insoweit, dass keine Personen in Gefahr sind.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte dann schnell Entwarnung gegeben werden. Es war zu einem Entstehungsbrand im Bereich eines Heizkörpers gekommen. Das Feuer wurde mit einem Kleinlöschgerät gelöscht.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache und Groß Hehlen sowie der Rettungsdienst des Landkreises Celle und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell