Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.09.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Schwerer Verkehrsunfall++

Jemgum - Schwerer Verkehrsunfall

Am 25.09.2022 wurde gegen 13:25 ein schwerer Verkehrsunfall auf der Hofstraße in Jemgum mitgeteilt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Mann aus Jemgum die Hofstraße in Richtung Midlum und hatte kurz vor dem Ortsausgang Jemgum die Absicht, mit seinem Pkw nach rechts auf ein Grundstück einzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 57-jähriger Mann aus Jemgum mit seinem Motorrad hinter dem Pkw heran und versuchte nach bisherigen Erkenntnissen rechts an dem nach rechts abbiegenden Pkw vorbeizufahren. Dabei prallte der Motorradfahrer in den vorderen Bereich des Pkw und wurde von dem sich noch vorwärts bewegenden Fahrzeug überrollt. Der Motorradfahrer blieb mit seinem Motorrad unter dem Pkw liegen und wurde von Kräften der Feuerwehr Jemgum geborgen. Der lebensgefährlich verletzte 57-jährige wurde vor Ort rettungsmedizinisch betreut und mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen. Der 56-jährige Fahrer des Pkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden mittels Abschleppunternehmen geborgen. Die Polizei hat vor Ort eine spezialisierte Unfallaufnahme durchgeführt und die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Für die Zeit der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme, wurde die Fahrbahn bis 15:27 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell