Am Sonntag brachen zwei Männer in ein Geschäft in Heidenheim ein.

Gegen 1.30 Uhr warfen die zwei Männer mit einem Stein die Scheibe an einem Geschäft in der Aalener Straße ein. So gelangten sie wohl ins Innere. Dort gingen sie offensichtlich den Tresor an, scheiterten jedoch. Da ihnen das Aufhebeln misslang, begaben sie sich in ein weiteres Geschäft im gleichen Gebäude. Dort entwendeten sie mutmaßlich Getränke und Essen. Außerdem nahmen sie einen Winkelschleifer mit, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Bei ihrer Diebestour lösten sie den Alarm aus. Als die mutmaßlichen Diebe den Komplex verließen, war die Polizei nicht weit entfernt. Die Beamten nahmen die Verfolgung der Flüchtigen auf und die Männer wenig später fest. In einem Versteck fanden die Ermittler das Diebesgut. Die Polizei Heidenheim-Schnaitheim hat die Ermittlungen übernommen und klärt nun, ob die beiden Männer auch für einen Einbruch in ein weiteres Geschäft in der Nähe verantwortlich sind. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07321/322430 zu melden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de

