POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw

Dockweiler (ots) - Am 18.03.2022 wurde die Polizeiinspektion Daun darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein bisher unbekannter Verantwortlicher an der Bahnstrecke zwischen Dockweiler und Daun, in unmittelbarer Nähe zur Bahnbrücke (am Sportplatz) illegal sechs Autoreifen ablagerte. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

