Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.09.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Hund angefahren++Zigarettenautomat entwendet++Verkehrsunfallfluchten (2)++

Moormerland - Hund angefahren

Am 26.09.2022 gegen 16:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße Rudolfswieke in Fahrtrichtung Kleinhesel. In Höhe der Verbindungsstraße kreuzte ein Hund die Fahrbahn, welcher daraufhin vom dem Fahrzeug erfasst wurde und wenig später verstarb. Der Verkehrsteilnehmende setzt seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern. Bei dem Fahrzeug handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen grauen Smart Fortwo, welcher Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite, sowie an der Fahrzeugfront aufweisen könnte. Der Fahrzeugführer oder Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Leer zu melden.

Jemgum - Zigarettenautomat entwendet

In der Zeit vom 25.09.2022, 18:00 Uhr bis zum 26.09.2022, 07:15 kam es an der Dorfstraße zu der Entwendung eines Zigarettenautomaten, welcher zuvor durch den oder die Täter aus einer Wandhalterung gebrochen wurde. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Jemgum

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 26.09.2022 kam es gegen 12:15 auf der Heisfelder Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit nicht bekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren einen in Höhe einer Pizzeria abgestellten Firmenwagen und beschädigte diesen. Abschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, die Polizei Leer zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 26.09.2022 kam es gegen 18:35 Uhr auf der BAB 31, in der Anschlussstelle Wolthusen, Fahrtrichtung Pewsum zu einem Unfall. Ein 42-jähriger Mann aus Hinte fuhr mit seinem Pkw Opel Vectra an der genannten Örtlichkeit auf die BAB 31 auf und befuhr die dortige Beschleunigungsspur. Von hinten näherte sich ein Pkw Touran, der in dem Moment aus nicht näher bekannten Gründen von der Überholspur auf die Beschleunigungsspur wechselte. Der Mann aus Hinte wich auf seinem Fahrstreifen nach rechts aus und rammte nach einer Drehung seines Fahrzeuges die Außenschutzplanke. Der Fahrer des Pkw Touran setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell