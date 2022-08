POL-MG: Alleinunfall: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind zwischen Montagabend und Dienstagmorgen, 2. August, in ein Mehrfamilienhaus an der Rheindahlener Straße eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand kletterten die Täter zwischen 19.15 und 9.20 Uhr im hinteren Bereich des Grundstücks über eine Mauer in den Innenhof. Dann hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten die Schränke und Schubladen nach Wertgegenstände. ...

