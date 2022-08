Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Angehöriger entdeckt gestohlenen Anhänger - Polizei stellt Fahrer

Mönchengladbach (ots)

Am Montagabend, 1. August, meldete sich gegen 20.45 Uhr ein 20-jähriger Zeuge bei der Polizei: Er fahre gerade dem Anhänger hinterher, der einem seiner Angehörigen vor kurzem gestohlen worden sei. Dank seiner Standortmeldungen konnten Polizisten das Gespann anhalten und den Anhänger wieder zurückgeben.

Dass der Anhänger nun nach Eigentumsnachweis wieder im Besitz seines rechtmäßigen Eigentümers ist, ist den folgenden Geschehnissen zu verdanken: Ein Freund des 20-Jährigen, der von dem Diebstahl des Anhängers wusste, entdeckte diesen in Venn und informierte den 20-Jährigen. Gemeinsam machten sie sich im Auto auf die Suche und hier mag der Volksmund Recht haben, wenn er behauptet, dass das Glück mit den Fleißigen ist. Sie entdeckten den Anhänger an einem BMW am Venner Marktplatz, als er mit zwei Personen besetzt in Richtung Autobahn fuhr. Sie fuhren hinterher und informierten umgehend die Polizei Mönchengladbach. Diese kontrollierte den BMW samt Anhänger dann im Bereich A 52 / Abfahrt Schwalmtal.

Eine Überprüfung ergab, dass der Anhänger tatsächlich Mitte Juli gestohlen worden war. Nachdem der eigentliche Eigentümer nachweisen konnte, dass es sein Anhänger ist, erhielt er ihn wieder zurück.

Der Fahrer des BMW, ein 21-jähriger Mönchengladbacher, wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten ihn mangels Haftgründen. Das Strafverfahren läuft. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell