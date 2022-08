Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Altstadtrandalierer nach Wurf mit Glasflaschen im Polizeigewahrsam

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Sonntagabend, 31. Juli, am Alten Markt einen 34-Jährigen in Gewahrsam genommen, der laut Angaben mehrerer Zeugen zuvor mit Flaschen um sich geworfen und Passanten bedroht hatte.

Um 20.35 Uhr meldeten mehrere Personen der Polizei, dass ein mutmaßlich betrunkener Mann in der Mönchengladbacher Altstadt randaliere: Anrufer schilderten der Polizeileitstelle, dass er mit Glasflaschen werfe und herumschrie. Passanten fühlten sich durch sein Verhalten bedroht und verständigten die Polizei. Polizeibeamte trafen den 34-Jährigen kurz darauf am Alten Markt an. Ihre Aufforderungen, sich zu beruhigen waren erfolglos. Die Beamten entschieden daher, den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam mitzunehmen. Dagegen wehrte sich der 34-Jährige und leistete Widerstand. Die Polizisten überwältigten und fesselten ihn schließlich, um ihn gefahrlos transportieren zu können.

Dem 34-Jährigen, der deutlich vernehmbar alkoholisiert war, jedoch einem freiwilligen Atemalkoholtest nicht zustimmte, entnahm ein Arzt im Gewahrsam eine Blutprobe. Am nächsten Morgen, als er sich beruhigt hatte und wieder nüchtern war, entließ ihn die Polizei. Ihn erwarten nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell