POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mönchengladbach und der Bundespolizeiinspektion Düsseldorf - Mann mit Messer festgenommen

Mönchengladbach (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 29. Juli, 18 Uhr, und Samstag, 30. Juli, 10 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Geschäft an der unteren Hindenburgstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zunächst im umzäunten, rückwärtigen Bereich des Geschäftes gewaltsam eine mehrfach gesicherte Tür auf. Sie stahlen Bargeld in geringer dreistelliger Höhe und flüchteten anschließend unerkannt vom ...

mehr