POL-MG: Keine Fahrerlaubnis aber mit Drogen: Polizei stellt Unfallflüchtigen

Mönchengladbach (ots) - Unbekannnte sind am Wochenende an zwei Tatorten eingebrochen: 1. Am Freitag, 29.07.2022, in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 17.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter von der Gartenseite in ein Reihenhaus auf der Kölner Straße. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten die Räume. Aus den Räumen nahmen sie Bargeld und einen kleineren Tresor mit. 2. Am Samstag, 30.07.2022 stellten Bewohner einer Doppelhaushälfte auf dem Göckelsweg einen ...

