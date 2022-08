Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Räuberischer Diebstahl am Europaplatz

Mönchengladbach (ots)

Zwei Jugendliche haben einen 20-jährigen Mann am Freitagabend, 29. Juli, im Bereich des Europaplatzes bedroht und Geld abgenommen.

Am Samstagmittag, 30. Juli, meldete sich der 20-Jährige bei der Polizei und gab an, am Abend zuvor gegen 22:00 Uhr am Europaplatz auf einen Bus gewartet zu haben. Dort sei er dann von einem Jugendlichen angesprochen und gefragt worden, ob er 10 Euro wechseln könne. Er habe das bejaht und das Geld gewechselt. Kurz darauf sei der Jugendliche mit einem Begleiter wieder auf ihn zu gekommen und habe das restliche Geld aus seinem Portemonnaie gewollt. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, habe der Begleiter ein Springmesser gezogen und mit der ausgeklappten Klinge in seine Richtung gezeigt. Eingeschüchtert und aus Angst verletzt zu werden, habe er dann sein restliches Geld an sie ausgehändigt. Im Anschluss seien die beiden dann davon gegangen.

Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:

Einer ist circa 1.80 Meter groß und etwa 17-18 Jahre alt. Er hat ein südländisches Erscheinungsbild mit einer braunen Augenfarbe. Seine dunkelbraunen Haare trägt er als kurzen Boxerschnitt. Dazu trug er an dem Abend ein gelbes bzw. beiges T-Shirt, eine schwarze Umhängetasche, eine helle kurze Hose und weiße Schuhe. Auffällig war auch ein silberner Ring am rechten Mittelfinger.

Der Zweite ist circa 1.70 Meter groß und etwa 15-16 Jahre alt. Er hat eine korpulente Statur und ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild. Er war an dem Abend komplett in schwarz gekleidet und trug dazu eine schwarze Umhängetasche und Snapback-Kappe. Außerdem führte er das Springmesser mit.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/ oder sachdienliche Hinweise auf die beiden Jugendlichen geben können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell