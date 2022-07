POL-MG: Per Haftbefehl gesuchter 17-Jähriger festgenommen - U-Haft

Mönchengladbach (ots) - Eine Frau hat mit einer dreisten Masche einem 82-jährigen Mann am Donnerstagmorgen, 28. Juli, in Windberg eine teure Rolex-Uhr abgenommen. Nach Zeugenaussagen näherte sich die Verdächtige gegen 11.10 Uhr dem Senior, als dieser dabei war, Einkäufe vor seiner Wohnanschrift auszuladen. Sie sprach den 82-Jährigen zunächst an und bat ihn unter anderem um Geld. Nachdem der Senior dies ablehnte, ...

