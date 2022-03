Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220324.1 Kiel: Streit über Fahrweise eskaliert

Kiel (ots)

Mittwochnachmittag kam es in Gaarden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern, bei dem drei Personen mit einem Messer verletzt wurden. Grund waren offenbar Streitigkeiten über die Fahrweise eines der Männer.

Nach derzeitigem Ermittlungstand sollen sich drei Insassen eines BMW im Alter zwischen 22 und 30 Jahren gegen 15 Uhr an der Fahrweise eines vor ihnen fahrenden Mini gestört gefühlt haben. Der 27 Jahre alte Fahrer des Mini habe sie auf dem Ostring in Fahrtrichtung Bundesstraße 76 mehrfach ausgebremst. Als der Fahrer in die Oldenburger Straße eingebogen sei, hätten sie beschlossen, ihm zu folgen und ihn auf sein Fahrverhalten anzusprechen.

Mehrere Zeuginnen und Zeugen informierten über 110 die Polizei, als es dann zu einer Auseinandersetzung kam, in dessen Verlauf der Fahrer des Mini ein Teppichmesser zückte und die drei Kontrahenten oberflächlich verletzte. Er gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, in Notwehr gehandelt zu haben. Ob tatsächlich eine Notwehrhandlung vorlag, ist Bestandteil der Ermittlungen des 4. Reviers.

Die drei leicht verletzten Insassen des BMW kamen zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser. Der Mini-Fahrer wurde vorläufig festgenommen und kam nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung auf freien Fuß. Auch gegen die Insassen des BMW leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung sowie Beleidigung ein.

Matthias Arends

