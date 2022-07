POL-MG: Trickdiebin nimmt Senior Rolex-Uhr ab - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat am Mittwoch, 27. Juli, zwei Männer vorläufig festgenommen, die sich Zugang zu einem leerstehenden Haus an der Straße Koch verschafft hatten. Ein Zeuge hatte die Verdächtigen beobachtet und die Polizei gerufen. Gegen 11 Uhr meldete der Zeuge der Polizei einen Einbruch in ein leerstehendes Haus an der Straße Koch. Er gab an, ...

mehr