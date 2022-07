Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei stellt Verdächtigen im Maisfeld - Festnahmen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 27. Juli, zwei Männer vorläufig festgenommen, die sich Zugang zu einem leerstehenden Haus an der Straße Koch verschafft hatten. Ein Zeuge hatte die Verdächtigen beobachtet und die Polizei gerufen.

Gegen 11 Uhr meldete der Zeuge der Polizei einen Einbruch in ein leerstehendes Haus an der Straße Koch. Er gab an, beobachtet zu haben, wie sich zwei Männer dem Gebäude genähert hatten. Dann habe sich einer der Männer durch das Hochschieben eines Rollladens Zugang zum Haus verschafft, während der andere Mann mit einem Fahrrad gewartet habe. Anschließend sei der Mann mit zwei Taschen aus dem Haus gekommen. Als er versucht habe den Mann festzuhalten, habe sich dieser losgerissen und sei ohne die Taschen zu Fuß geflüchtet. Der zweite Mann sei mit dem Fahrrad davon gefahren.

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen den Verdächtigen auf seinem Fahrrad vor Ort an und nahmen den 53-Jährigen vorläufig fest. Nach Zeugenhinweisen erhärtete sich der Verdacht, dass sich der zweite Verdächtige in einem angrenzenden Maisfeld versteckt hielt. Daraufhin sperrte die Polizei den Bereich ab und durchsuchte das Gebiet. Zur Unterstützung kam dabei außerdem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Beamte stellten den zweiten Verdächtigen im Maisfeld und nahmen den 37-Jährigen vorläufig fest.

Beiden Verdächtigen entnahm ein Arzt im Krankenhaus eine Blutprobe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wurden die Männer am Nachmittag entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (jl)

