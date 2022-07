Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Erfolgloses Flexen an Zigarettenautomaten

Mönchengladbach (ots)

In zwei Fällen hat jeweils ein bislang unbekannter Täter am Dienstag, 26. Juli, durch den Einsatz einer Flex versucht, an die Packungen in Zigarettenautomaten zu gelangen. Beide Versuche waren erfolglos.

Gegen 10 Uhr meldete ein Zeuge, dass er um 6.15 Uhr einen Mann beobachtet habe, der auf einem Fahrrad zu einem Zigarettenautomaten an der Heimstraße / Ecke Platanenstraße fuhr, davor anhielt und augenscheinlich mit einer Akku-Flex an den Scharnieren des Automaten "werkelte". Kurz danach sei er dann wieder davon gefahren. Der Unbekannte hatte seiner Aussage zufolge eine schwarze Sturmhaube getragen und über den Kopf sowohl Kappe als auch Kapuze gezogen. Das Rad sei ein augenscheinlich altes Mountainbike mit einer beschädigten hinteren Felge gewesen.

Am Dienstagabend wiederum meldeten Zeugen um 21.45 Uhr, dass sie etwa eine halbe Stunde zuvor eine männliche Person dabei beobachtet hatten, wie sie sich mit einer über den Kopf gezogenen Kapuze mit einer Flex an einem Zigarettenautomaten an der Günhovener Straße zu schaffen machte. Nachdem dies offensichtlich erfolglos war, sei er dann mit einem Rad in Richtung Stadtwaldstraße davon gefahren. Beide Automaten wiesen Beschädigungen auf, konnten aber nicht geöffnet werden.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

