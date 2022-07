POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) 14-jährige Radfahrerin gestreift und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (26.07.2022)

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Dienstag hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Rottweiler Straße eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte beschädigte auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes einen geparkten VW Polo. Ohne sich um den Streifschaden an der vorderen Stoßstange in Höhe von knapp 1.000 Euro zu ...

