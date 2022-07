Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfallflucht in der Güterbahnhofstraße (26.072022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 23. Juli, und Dienstag, 26. Juli, hat ein unbekannter Autofahrer auf der Güterbahnhofstraße ein Auto beschädigt. Eine Renault Megan Fahrerin stellte ihr schwarzes Auto am Samstag auf einem Parkplatz unterhalb der sogenannten "Schneckenbrücke" ab und fand das Auto am Dienstag mit Unfallschäden wieder vor. Die Polizei konnte anhand von Schleuderspuren ermitteln, dass der unbekannte Unfallverursacher beim Driften mit seinem Auto gegen den geparkten Renault stieß. Ohne sich zu melden, flüchtete er und hinterließ einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise zu ihm erbittet die Polizei Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell