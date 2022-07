Polizeipräsidium Konstanz

Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Fahrer eines Tanklastzuges am Dienstag gegen 16 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Emil-von-Kessler-Straße. Ein 55-jähriger Fahrer eines Daimler Actros wollte vom Hof fahren und stieß dabei gegen einen rechts vor ihm abgestellten 3-er BMW. Der Sattelzug versetzte den BMW und verursachte daran einen Schaden hinten links in Höhe von rund 10.000 Euro. An der Zugmaschine entstand ein Schaden vorne rechts, der sich auf rund 3.000 Euro beläuft.

