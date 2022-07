Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar - Lindenhof

Kreis Rottweil) Auto überschlägt sich - Fahrerin schwer verletzt (26.07.2022)

Oberndorf am Neckar (ots)

Eine schwer verletzte Person und ein Gesamtblechschaden in Höhe von rund 7.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf Höhe der Fluorner Straße 58 passiert ist. Eine 45-jährige VW Polo-Fahrerin fuhr Richtung Lindenhof. Sie kam nach links von der Straße ab und fuhr in eine Hecke, wodurch sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Ein Krankenwagen bracht die schwer verletzte Frau in eine Klinik.

