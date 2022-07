Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Glasscheibe am Feuerwehrgerätehaus eingeworfen

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.07.2022, gegen 23.35 Uhr, haben Unbekannte ein doppelt verglastes Fenster am Gerätehaus der Feuerwehr in der Scheffelstraße mit einem Stein eingeworfen. Das Fenster befindet sich in einer Höhe von etwa 2 Metern. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

