POL-PDWO: Räuberischer Diebstahl im Wormser Kino

Worms (ots)

Am Dienstag, dem 05.07.2022 gegen 18.20 Uhr verließen zwei Jugendliche eine Vorstellung des Wormser Kinos in der Wilhelm-Leuschner-Str. in Worms. Als sie sich alleine im Foyer befanden, stahlen sie eine Tüte Brezeln und flüchteten sodann zu Fuß in Richtung Wilhelm-Leuschner-Str. Dort konnte ein Kino-Mitarbeiter einen der Täter stellen und zurück ins Kino verbringen. Im Kino schlug der Dieb sodann den Inhaber des Kinos mehrfach und verletzte ihn hierdurch. Dieser musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und dort versorgt werden.

Bei dem Haupttäter handelte es sich um einen ca. 14-15 Jahre alten, ca. 1,75 m großen Jungen mit normaler Statur und dunkler Hautfarbe. Er war mit blauen, langen Jeanshosen und einem auffälligen rot-blau-grün-kariertem Hemd bekleidet.

Sein Begleiter war ein stämmiger, ca. 14-jähriger Junge mit ca. 1,90 m Körpergröße und krausen, kurzen, dunklen Haaren. Er trug kurzen Hosen und ein weißes T-Shirt mit schwarzen Längsstreifen, sowie eine Brille.

Wer Hinweise zu den Tätern oder ihrer Fluchtrichtung geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Worms unter der Telefonnummer 06241/852-0 oder piworms@polizei.rlp.de zu melden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

