POL-PDWO: Verkehrsunfall - Zweiradfahrer verletzt

Worms (ots) - Am Freitag, den 01.07.2022, gegen 17:10 Uhr kam es auf der B9, in Höhe von Rheindürkheim, zu einem Verkehrsunfall. Der 57 jährige Oppenheimer befuhr die B9 in Fahrtrichtung Mainz und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. Neben Polizei befanden sich auch Rettungs- und Feuerwehrkräfte der umliegenden ...

