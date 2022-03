Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Beim Rückwärtsfahren gegen Hauswand und Verteilerkasten geprallt - 8.000 Euro Schaden (01.03.2022)

Tuttlingen (ots)

Rund 8.000 Euro Sachschaden an einem Mercedes, einer Hauswand und an einem Verteilerkasten sind die Folgen eines Unfalls, den ein 73-Jähriger am Dienstagnachmittag beim Rückwärtsfahren auf der Olgastraße verursacht hat. Gegen 14.45 Uhr fuhr der Mann mit seinem Mercedes der E-Klasse entgegen der als Einbahnstraße vorgegebenen Fahrtrichtung der Olgastraße zwischen den Anwesen Olgastraße 42 und 48 rückwärts. Dabei kam der 73-Jährige von der Straße ab, streifte eine Hauswand und prallte schließlich gegen einen Verteilerkasten, welcher an der Hauswand montiert ist. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

