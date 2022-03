Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunkene raufen sich - Autospiegel kaputt

Rottweil (ots)

Zwei offensichtlich betrunkene Männer haben sich am späten Dienstagabend in der Lorenz-Bock-Straße und Körnerstraße gerauft. Dabei hat ein 24-Jähriger auch zwei Autos beschädigt. Ein Zeuge hatte den Vorfall mitbekommen und die Polizei verständigt. Diese hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen, weil an einem Mercedes und an einem Renault die Außenspiegel und Scheibenwischer zu Bruch gingen. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro.

