Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Bürokomplex in Zetel

Zetel (ots)

Am 19.05.2022, kurz nach Mitternacht, drangen Unbekannte durch Einschlagen einer rückwärtigen Scheibe in die Räumlichkeiten eines Bürokomplexes in der Neuenburger Straße ein. Hier öffneten sie zahlreiche Schränke und Türen, verließen nach ersten Erkenntnissen das Gebäude jedoch ohne Diebesgut zu erlangen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-923-0 in Verbindung zu setzen.

