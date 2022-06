PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Anhänger in Obertiefenbach gestohlen+++Verletzte bei Unfall auf der B 49+++Frau bei Unfall auf der B 8 verletzt+++

Limburg (ots)

1. Anhänger in Obertiefenbach gestohlen, Beselich-Obertiefenbach, Trieschweg, Sonntag, 12.06.2022 bis Dienstag, 14.06.2022

(wie) Anfang dieser Woche wurde in Obertiefenbach ein Anhänger von einem Grundstück gestohlen. Unbekannte Täter hatten offensichtlich ein Grundstück im Trieschweg betreten und einen dort abgestellten, silbernen PKW-Anhänger Kipper ins Visier genommen. Sie entwendeten den Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen LM-JD 443 und entkamen unerkannt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

2. Verletzte bei Unfall auf der B 49,

Limburg, Schulstraße (Staffel), Mittwoch, 15.06.2022, 10:00 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen wurden bei einem Auffahrunfall auf der B 49 bei Weilburg zwei Menschen verletzt. Eine 43-Jährige befuhr gegen 10:00 Uhr mit einem Mercedes die B 49 von Limburg in Richtung Wetzlar. Bei Weilburg musste sie im dichten Verkehr stark abbremsen. Dies bemerkte ein 59-Jähriger in einem Kia offensichtlich zu spät und fuhr gegen das Heck der 43-Jährigen. Auf das Heck des Kia fuhr wiederum ein 47-Jähriger in einem Opel auf. Der Fahrer des Kia und die Beifahrerin im Opel wurden bei der Kollision verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Kia und der Opel mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 25.000 EUR geschätzt.

3. Frau bei Unfall auf der B 8 verletzt, Limburg, Bundesstraße 8/ Schiede, Mittwoch, 15.06.2022, 08:00 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen wurde bei einem Unfall in Limburg eine Frau verletzt. Eine 32-Jährige befuhr gegen 08:00 Uhr mit einem Opel die Weilburger Straße und beabsichtigte über den Beschleunigungsstreifen auf die B 8 aufzufahren. Hierbei übersah sie, während sie den Verkehr auf der Bundesstraße beachtete, den wartenden Opel einer 57-Jährigen auf dem Beschleunigungstreifen. Diese wollte auch auf die B 8 auffahren, hatte aber verkehrsbedingt anhalten müssen. Die 32-Jährige fuhr auf das Heck des Opels der 57-Jährigen auf. Hierbei wurde die 57-Jährige leicht verletzt und vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von circa 1.500 EUR.

