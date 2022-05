Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Vorfahrt missachtet

Am Samstag erlitt eine Frau in Ebersbach Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz vor 13.30 Uhr fuhr eine 40-Jährige mit ihrem VW in der Friedrichstraße. Sie wollte in die Hauptstraße einbiegen. Eine 60-Jährige fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Uhingen. Sie missachtete die Vorfahrt des VW und konnte mit ihrem motorisierten Roller noch ausweichen. Dabei stürzte sie jedoch auf die Straße und erlitt leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Zweirad auf mehrere hundert Euro.

In 17 Prozent der Verkehrsunfälle beim Polizeipräsidium Ulm im Jahr 2021 war die Ursache das Missachten der Vorfahrt. Zu hohe Geschwindigkeit war bei elf Prozent die Ursache, Fehler beim Abbiegen bei fünf Prozent und falsches Überholen bei vier Prozent. Das seien alles Ursachen, die auf Eile zurückzuführen seien, sagt die Polizei. Zusammen genommen mache damit Eile die Ursache von mehr als einem Drittel (37 Prozent) der Unfälle aus. Dabei sei der Zeitgewinn durch schnelles Vorankommen höchstens im Bereich weniger Minuten. Dafür aber würden Leben und Gesundheit anderer Menschen aufs Spiel gesetzt. Die Polizei mahnt deshalb zur Ruhe, Vorsicht und Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

