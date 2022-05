Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wiesensteig - Polizei stoppt Raser/ Am Samstag waren sieben Fahrzeuge viel zu schnell bei Wiesensteig unterwegs.

Am Samstag kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit von Fahrzeugen auf der Landstraße zwischen Wiesensteig und Mühlhausen. Im Bereich des Schöntalweg sind 50 km/h erlaubt. Zwischen 9.45 Uhr und 11.30 Uhr nahmen die Beamten 14 Pkw, fünf Zweiräder und ein Klein-Lkw unter die Lupe. Dabei fiel ihnen gegen 10.15 Uhr eine 33-Jährige auf. Die war mit ihrem Skoda über 21 km/h zu schnell gefahren. Die Polizei hielt sie und auch noch die weiteren Temposünder an. Weiterhin waren an einem Opel Kurzzeitkennzeichen angebracht, die bereits seit einem Tag abgelaufen waren. Die Beamten führten mit den Fahrenden Gespräche über die Gefahren des zu schnellen Fahrens. Auf die Skodafahrerin kommt nun jeweils ein Bußgeld von mindestens 100 Euro und ein Punkt in Flensburg zu. Der 30-jährige Opelfahrer muss sich wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen rund um die Uhr durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

