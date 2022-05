Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erlenmoos - Radlerin heruntergefahren

Am Sonntag erlitt eine Frau bei Erlenmoos Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz vor 16 Uhr fuhr ein 83-Jähriger mit seinem Mercedes von Eichbühl in Richtung Rot an der Rot. Wohl wegen Unachtsamkeit stieß er gegen das Hinterrad einer 57-jährigen Radlerin. Daraufhin stützte die Frau auf die Straße und erlitt leichte Verletzungen. Sanitäter behandelten sie vor Ort. Wieder zu Hause, wollte die Verletzte einen Arzt aufsuchen. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 1.300 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

