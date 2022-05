Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall beim Abbiegen/ Am Samstag stießen zwei Autos in Heidenheim zusammen.

Ulm (ots)

Kurz nach 19 Uhr war eine 53-Jährige mit ihrem Peugeot in der Olgastraße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs. Die Frau fuhr auf der rechten Fahrspur. Sie wollte nach links auf den Parkplatz des Amtsgerichtes abbiegen und übersah wohl den Audi. Der wurde durch einen 26-Jährigen gelenkt und fuhr links neben dem Peugeot in gleicher Richtung. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den noch fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf rund 4.500 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

