POL-MG: Wer hat den Einbrecher auf der Flucht mit dem Rad gesehen?

Mönchengladbach (ots) - Zwei Jugendliche haben einen 20-jährigen Mann am Freitagabend, 29. Juli, im Bereich des Europaplatzes bedroht und Geld abgenommen. Am Samstagmittag, 30. Juli, meldete sich der 20-Jährige bei der Polizei und gab an, am Abend zuvor gegen 22:00 Uhr am Europaplatz auf einen Bus gewartet zu haben. Dort sei er dann von einem Jugendlichen angesprochen und gefragt worden, ob er 10 Euro wechseln könne. ...

mehr