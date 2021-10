Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Metall gestohlen

Unbekannte waren von Dienstag auf Mittwoch auf einem Wertstoffhof in Laupheim unterwegs.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden stiegen Unbekannte über den Zaun in der Bahnhofstraße. An zwei Altmetallcontainern knackten sie die Schlösser und nahmen eine unbekannte Menge an Altmetall mit. Das Polizeirevier Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

