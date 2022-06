POL-LB: Korntal-Münchingen: Kupferdiebstahl aus Gartengrundstück

Ludwigsburg (ots) - Ein 78 Jahre alter BMW-Fahrer kollidierte am Mittwoch in der Vaihinger Straße in Böblingen mit einem am Fahrbahnrand geparkten Suzuki, in welchem ein 54-jähriger Mann saß. Der BMW-Lenker fuhr gegen 13:50 Uhr in Richtung Harbigstraße, als er plötzlich nach rechts lenkte und mit einem dort stehenden Pkw Suzuki zusammenprallte. Der 78-Jährige nahm wohl irrtümlich an, aufgrund von Gegenverkehr ...

mehr