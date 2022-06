Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 78-Jähriger kollidiert mit stehendem PKW

Ludwigsburg (ots)

Ein 78 Jahre alter BMW-Fahrer kollidierte am Mittwoch in der Vaihinger Straße in Böblingen mit einem am Fahrbahnrand geparkten Suzuki, in welchem ein 54-jähriger Mann saß. Der BMW-Lenker fuhr gegen 13:50 Uhr in Richtung Harbigstraße, als er plötzlich nach rechts lenkte und mit einem dort stehenden Pkw Suzuki zusammenprallte. Der 78-Jährige nahm wohl irrtümlich an, aufgrund von Gegenverkehr ausweichen zu müssen. Möglicherweise wegen der zur diesem Zeitpunkt blendenden Sonne übersah er den entgegen der Fahrrichtung abgestellten Suzuki, in welchem ein 54-jähriger Mann saß, der aufgrund des Haltens nicht angegurtet war. Durch die Wucht der Kollision wurde der PKW des 54-Jährigen etwa zehn Meter weit nach hinten gegen einen Parkscheinautomaten sowie ein Hinweisschild geschoben. Der 54-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro, während der Schaden an dem Automaten und dem Schild auf 2.000 Euro geschätzt wird. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Da während der Unfallaufnahme der Verdacht aufkam, dass der 78-Jährige aufgrund seines Gesundheitszustands nicht mehr in der Lage sein könnte, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen, wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell