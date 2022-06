POL-LB: Leonberg - Eltingen: Pedelec aus Kellerraum entwendet

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschmierte zwischen Dienstag- und Mittwochabend die Hinweisschilder der KZ-Gedenkstätte in der Straße "Am Fuchsloch" in Vaihingen an der Enz mit blauer Farbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich mit dem Polizeirevier ...

mehr