Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Enscheder gibt Drogenkonsum zu

Gronau (ots)

Er habe am Vorabend Marihuana konsumiert, gab ein Autofahrer am Mittwochabend in Gronau an. Polizisten hatten ihn auf der Enscheder Straße angehalten. Ein Drogentest schlug bei dem Enscheder auf den Cannabiswirkstoff THC an. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten und leiteten ein Verfahren ein.

