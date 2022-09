Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.09.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Täter bei versuchtem Einbruch gefasst++Geldbörse am Bahnhof entwendet++Bulls Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht++Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte++Trunkenheitsfahrt mit 1,89 Promille++Verkehrsunfallflucht in Weener++

Leer - Täter bei versuchtem Einbruch gefasst

Am 25.09.2022 wurden zwei Männer auf frischer Tat bei einem versuchten Einbruch in eine Tierarztpraxis in der Edzardstraße gefasst. Aufmerksame Anwohner waren gegen 01:30 Uhr durch laute Geräusche aufgeschreckt worden und informierten die Polizei. Diese rückten mit mehreren Streifenwagen an und konnten auf dem Grundstück der Tierarztpraxis zwei Männer im Alter von 44 und 43 Jahren feststellen und vorläufig festnehmen. Beide Männer wurden zur Polizeidienststelle verbracht und vorerst in Gewahrsam genommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Aurich wurden die Männer nach Beendigung aller Maßnahmen entlassen. Die Polizei prüft derzeit, ob die Täter mit weiteren Einbrüchen im Leeraner Stadtgebiet in Verbindung stehen.

Leer - Geldbörse am Bahnhof entwendet

Am 25.09.2022 erbeutete ein bisher unbekannter Täter gegen 11:00 Uhr eine Geldbörse im Bahnhof. Ein 72-jähriger Mann aus Berlin hatte seine schwarze Geldbörse kurz auf einem Stehtisch einer Bäckerei abgelegt und war dann von einem unbekannten Mann abgelenkt worden. Erst bei der Ankunft im Emder Bahnhof bemerkte der 72-Jährige, dass seine Geldbörse fehlte. In dieser befanden sich ein dreistelliger Geldbetrag und diverse persönliche Karten und Dokumente. Die Polizei in Leer bittet Zeugen, die am späten Vormittag Beobachtungen am Bahnhof in Leer gemacht haben, um Kontaktaufnahme.

Leer - Bulls Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht

Am 24.09.2022 haben Polizeibeamte gegen 21:25 Uhr ein Fahrrad im Hoheellernweg sichergestellt. Ein 24-jähriger Mann aus Leer war der Streifenwagenbesatzung mit einem Mountainbike mit defektem Vorderlicht entgegengekommen. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes gab dieser auf Nachfrage zur Herkunft des Fahrrades an, dass er dieses soeben gefunden haben und nun zur Polizeidienststelle bringen wolle. Da die Angaben des Mannes nicht glaubwürdig erschienen, wurde das Fahrrad sichergestellt. Es handelt sich um ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke Bulls, Modell Coppenhead 3. Die Polizei in Leer bittet den rechtmäßigen Eigentümer um Kontaktaufnahme.

Emden - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am 25.09.2022 leistete ein 39-jähriger Mann aus Emden Widerstand gegen Polizeibeamte. Gegen 04:00 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung in die Friedrich-Ebert-Straße gerufen worden, weil ein Mann auf der Motorhaube eines PKW saß. Nachdem der Emder von einer Polizeibeamtin angesprochen wurde, weigerte er sich von dem Auto zu steigen. Der Mann wurde daraufhin von den eingesetzten Polizisten von der Motorhaube gezogen, wogegen er sich wehrte und die Beamten beleidigte. Ebenso versuchte der Emder einen Polizisten zu schlagen und zu treten. Bei der anschließenden Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass gegen den Emder ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab zudem einen Wert von 2,33 Promille.

Westoverledingen - Trunkenheitsfahrt mit 1,89 Promille

Am 25.09.2022 wurde der Polizei durch eine aufmerksame Zeugin gegen 23:30 Uhr ein PKW Citroen mit auffälliger Fahrweise auf der B 70 in Fahrtrichtung Papenburg gemeldet. Durch eine Polizeistreife konnte der Fahrer des Citroen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dort ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest des 31-jährigen Fahrers einen Wert von 1,89 Promille. Nachdem dem Mann die weiteren polizeilichen Maßnahmen erläutert wurden, reagierte dieser aggressiv und weigerte sich, in den Streifenwagen zu steigen. Der 31-Jährige leistete Widerstand, konnte von den Polizeibeamten jedoch überwältigt und zur Dienststelle verbracht werden. Dort wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, aber zwischenzeitlich entlassen. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Am 23.09.2022 kam es in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Kirchhofstraße. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten VW Touran im Bereich des Radkastens hinten links. An dem Touran konnte roter Fremdlack festgestellt werden. Aufgrund der Höhe des Schadens am Fahrzeug kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Sprinter handelt. Die Polizei in Weener bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell