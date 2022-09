Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - In Produktionshalle eingebrochen - Auto mutwillig beschädigt

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Innerer Weidach einen geparkten VW und fuhr anschließend weiter. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Pkw contra Linienbus

Eine 71 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo befuhr am Dienstag gegen 9:15 Uhr die Paulinenstraße stadtauswärts. Da sie sich verfahren hatte, legte sie den Rückwärtsgang ein und fuhr etwa 30 Meter rückwärts. Hierbei kam sie auf die Gegenfahrspur und streifte einen Linienbus, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Schorndorf: In Produktionshalle eingebrochen

Im Zeitraum zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 11 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt zu einer Produktionshalle in der Gottlob-Bauknecht-Straße und entwendeten Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Fellbach-Schmiden: 11.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Auf ungefähr 11.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr in der Fellbacher Straße entstand. Eine 26-jährige VW-Fahrerin fuhr die Straße entlang und touchierte hierbei den rechten Bordstein. Als sie anschließend gegenlenkte, kollidierte sie mit einem geparkten Smart und einem geparkten Seat. Der VW der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Großaspach: Auto mutwillig beschädigt

Durch bisher unbekannte Vandalen wurde zwischen Montag, 15 Uhr und Dienstag, 10:30 Uhr ein in der Backnanger Straße geparkter BMW stark beschädigt. Das Auto wurde ringsherum zerkratzt, zudem wurden die Außenspiegel abgeschlagen und die Motorhaube sowie der Kofferraumdeckel wurden eingedellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191 35260 entgegen.

Allermsbach im Tal: Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt - Autofahrer gesucht

Das Polizeirevier Backnang sucht dringend Zeugen nach einer Unfallflucht am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Backnanger Straße. Eine 35-jährige Radfahrerin wollte von der Backnanger Straße nach links in die Heininger Straße abbiegen und kündigte dies mittels Handzeichen an. Ein hinter ihr fahrender bislang unbekannter Autofahrer überholte die Radfahrerin links und streifte sie hierbei vermutlich, woraufhin die Radfahrerin zu Fall kam und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Autofahrer flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Radfahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell