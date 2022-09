Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Fahrrad entwendet

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag streifte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Silcherstraße einen geparkten Pkw und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Weissach im Tal - Unterweissach: Fahrrad entwendet

Zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 10:30 Uhr wurde aus einer Garage in der Stuttgarter Straße ein weiß-rotes Mountainbike der Marke Velocity im Wert von etwa 300 Euro entwendet. Hinweise auf den Verbleib des Rades oder auf den Dieb nimmt der Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191 35260 entgegen.

Spiegelberg: Von Straße abgekommen

Eine 18-jährige Fahrerin eines Opel Corsa befuhr am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr die Kreisstraße 2096 von Spiegelberg in Richtung Oberstenfeld. Hierbei kam sie alleinbeteiligt nach links von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell