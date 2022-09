Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Ein 20-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel am Freitagnachmittag gegen 15:15 Uhr die Landesstraße 1150 in Richtung Welzheim entlang. Hierbei wollte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah den BMW eines 31 Jahre alten Autofahrers, der sich bereits auf der linken Fahrspur befand. Bei der Kollision zwischen den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Backnang: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Weissacher Straße wurde am Montag zwischen 9.55 Uhr und 10.10 Uhr ein Audi Avant beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug müsste es sich um einen roten Kleinwagen handeln. Dessen Fahrer hinterließ rund 1500 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090 entgegen.

