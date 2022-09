Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt: Schlange in Garten entdeckt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Aalen (ots)

Weinstadt: Schlange in Garten entdeckt

Ein Anwohner aus dem Enzianweg meldete sich am Montag kurz nach 14:00 Uhr per Telefon bei der Polizei und teilte mit, dass eine große Schlange in seinem Garten sei und langsam auf sein Haus zu krieche.

Die eingesetzten Beamten stellten tatsächlich eine etwa armdicke, zwei Meter lange Würgeschlange im Garten des Mannes fest. Mit Hilfe eines hinzugerufenen sachkundigen Kollegen konnten die Beamten das Tier in einen Karton lotsen und es so einfangen. Im Anschluss wurde sie in die Wilhelma nach Stuttgart gebracht, wo sie als Madagaskar Boa bestimmt werden konnte. Dort wird das Schuppenkriechtier nun versorgt, bis sich der Besitzer findet.

Die Polizei Weinstadt bittet den Besitzer der Schlange, oder Personen, die Angaben zu deren Herkunft machen können, sich unter Telefon 07151 65061 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell