Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann bei Unfall schwer verletzt, Sachbeschädigung, Diesel-Diebstahl, Fahrerflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Mann bei Auffahrunfall schwer verletzt

Am Montag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Renault-Fahrer die Schillerstraße. Dabei war der Fahrer offenbar abgelenkt. Dadurch übersah er einen vorausfahrenden, an einer Ampel wartenden Toyota Yaris eines 57-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Toyota-Fahrer schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Feuerwehr war mit rund 30 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen vor Ort. Der Renault-Fahrer und sein 16-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 33.000 Euro.

Crailsheim: Sachbeschädigung

Unbekannte haben zwischen Sonntag, 21:00 Uhr und Montag, 8:30 Uhr eine Werbetafel vor einem Autohaus in der Straße Zur Flügelau beschädigt. Durch die Glassplitter wurde zudem ein in der Nähe geparktes Auto beschädigt.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Fichtenau: Diesel-Diebstahl

Ein Unbekannter entwendete zwischen Montag, 17:20 Uhr und Dienstag, 2:30 Uhr etwa 800 Liter Diesel aus dem Tank eines DAF-LKW eines 45-Jährigen, welcher auf einem Rastplatz an der L2218 kurz vor der Anschlussstelle Fichtenau geparkt hatte.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 07951 480-0.

Gaildorf: Unfallflucht

Am Montag zwischen 12:50 Uhr und 13:15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Gartenstraße geparkten VW. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell