Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vollsperrung Ebnater Steige, beschädigter Automat, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Lkw fing Feuer

Aufgrund eines brennenden Lkws an der Ebnater Steige war die L 1084 am Dienstag bis in den Nachmittag vollgesperrt. Der Fahrer war mit dem Container-Fahrzeug gegen 9.45 Uhr von Unterkochen kommend in Richtung Ebnat unterwegs, als es vermutlich einen Motorschaden erlitt und sich im Motorraum ein Feuer bildete, das sich auf das komplette Führerhaus ausbreitete. Dieses brannte vollständig aus. Der Lkw musste abgeschleppt werden. Zur Beseitigung der Fahrbahnverschmutzung wurde ein Reinigungsmobil hinzugezogen. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Vollsperrung dauert Stand 14.30 Uhr bis auf Weiteres an.

Aalen: Zigarettenautomat beschädigt

Im Zeitraum von Montag, 19 Uhr bis Dienstag, 7 Uhr versuchten bislang Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Friedrichstraße aufzubrechen. Der Automat wurde dabei beschädigt und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Wört: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 27-jähriger VW-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 06:20 Uhr die L1070 von Ellwangen nach Wört. Aufgrund Unachtsamkeit kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen dortigen Leitpfosten. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Dienstag ereignete sich gegen 05:30 Uhr auf der L1076 ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der 53-jährige Fahrer eines Opel befuhr die L1076 von Riepach nach Pfahlheim. In einem Kurvenbereich kurz nach einem dortigen Waldstück kam es zu einer Spiegelberührung mit einem bislang unbekannten entgegenkommenden Fahrzeug. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter. Der unbekannte Fahrer oder die Fahrerin sowie eventuelle Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Eine 62-jähriger Opel-Fahrer missachtete am Montag gegen 15 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Brainkhofer Straße, die Vorfahrt einer 55-jährigen Fiat-Fahrerin. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell