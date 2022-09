POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann nach Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Aalen (ots) - Waiblingen: Unfallflucht In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag streifte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Silcherstraße einen geparkten Pkw und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen. Weissach im ...

